Лыжники Татьяна Сорина и Сергей Устюгов получили новые офицерские звания

Спортсменам Уральского округа Росгвардии досрочно присвоены офицерские звания. Капитану Сергею Устюгову присвоено звание "майор", старшему лейтенанту Татьяне Сориной – "капитан". Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

Очередные воинские звания офицерам войск национальной гвардии Сергею Устюгову и Татьяне Сориной присвоены за успехи на Олимпиаде в Пекине, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

12 февраля офицер Росгвардии Татьяна Сорина завоевала "золото" в женской лыжной эстафете на XXIV Зимних Олимпийских играх. А уже на следующий день военнослужащий Росгвардии Сергей Устюгов вместе с лыжниками Александром Большуновым, Денисом Спицовым и Алексеем Червоткиным выиграл эстафету 4х10 и принес в копилку национальной сборной золотую медаль.

Тюменка Татьяна Сорина и представитель Югры Сергей Устюгов служат инструкторами по спорту спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.