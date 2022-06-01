Кадеты ТПКУ будут вальсировать на набережной и плацу

Фото из архива пресс-службы ТПКУ

Воспитанники Тюменского президентского кадетского училища примут участие в традиционном для Тюмени вальсе выпускников, который обычно проходит на набережной, а позже станцуют в парах с девушками на последней линейке, которая пройдет на плацу учебного заведения.

"Вальс на набережной" в областном центре два года подряд отменялся из-за пандемии, в этом году он запланирован на 18 июня. В мероприятии примут участие выпускники 11 классов, до этого ребят ждет несколько репетиций.

В этом году в ТПКУ 104 одиннадцатиклассника, почти все они будут участвовать в тих танцевальных мероприятиях.