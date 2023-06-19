Около 700 выпускников тюменских школ станцуют "Вальс на набережной"

Вальс выпускников на набережной в Тюмени начнется в 18:00 21 июня, впервые в нем будут участвовать учителя, еще одной особенностью этого года станет то, что пройдет он без участия кадет.

"В Год педагога и наставника впервые один из танцев ребята исполнят вместе с учителями. Всего выпускники представят шесть номеров. Мероприятие состоится 21 июня в 18:00. Дата и время могут быть скорректированы из-за погодных условий", - отмечают в информационном центре правительства Тюменской области.

выпускники ТПКУ в этом году не танцуют, так как у них выпуск состоялся 18 июня, и большинство уже разъехались по своим регионам.

В связи с мероприятием с 15:00 до 19:00 в этот день для пешеходов перекроют три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до улицы Красина.