Школьники и кадеты станцевали вальс выпускников на набережной Тюмени

Более 700 одиннадцатиклассников приняли участие в "Вальсе на набережной", в том числе около 100 воспитанников Тюменского кадетского президентского училища.

Мероприятие началось с митингов в сквере Прощания и на Исторической площади, где ребята почтили память выпускников школ, которые сразу после выпускного бала в 1941 году отправились на фронт, и возложили цветы памятнику и вечному огню.

На набережной 370 пар исполнили несколько танцев, поиграли в ручеек и запустили в небо воздушные шары. Новшеством мероприятия стало участие в вальсе родителей: желающие мамы и папы станцевали со своими детьми заключительный танец.