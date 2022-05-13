"Ночь музеев" ждёт тюменцев в "Городской Думе"

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

Тюменский музей "Городская Дума" в честь грядущей всероссийской акции "Ночь музеев – 2022" приготовил невероятно разнообразную и насыщенную программу. Приглашаются все желающие, мероприятия стартуют 21 мая с 16:00.

Сначала начнется детская "Ночь музеев". С 16:00 до 16:30 маленьких тюменцев ждёт "Сказочная викторина". Участников встретит Сказочница, которая устроит соревнование на знание сказок и истории сказочных персонажей. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

С 16:30 до 17:15 пройдёт мероприятие "Северная мозаика". Участники окунутся в атмосферу Севера: узнают о видах косторезного ремесла, о преданиях и творчестве северных народов и необычных северных обитателях, с некоторыми из которых посетители смогут познакомиться на выставке "Окно в природу". Стоимость билета – 100 рублей. Количество мест ограничено. Возрастная категория 6+

В 16:00, 18:00, 20:00, 21:00 и 22:00 стартует мастер-класс "Кожевенный Лион". Тюменцы и гости города узнают об особенностях работы с кожей, попробуют себя в роли мастера и изготовят своими руками поделку для себя или в подарок своим близким. Продолжительность – 30 минут. Стоимость – 250 рублей. Количество мест ограничено! Категория 0+

В 18:00 и 19:00 состоятся экскурсии "Кто в тереме живет?". Участники мероприятия попадут в сказочный мир и познакомятся с животными Тюменского края. Продолжительность – 45 минут. Стоимость – 150 рублей. Категория 0+

С 18:00 и 20:00 состоятся выступления детского ансамбля "Центра татарской культуры". Также с 18:00 до 22:00 будет работать выставка предметов народного татарского творчества, которая познакомит посетителей с историей Татаро-Бухарской слободы, а также с ремеслами и занятиями ее жителей. Кроме того, в это время на мастер-классах участники музейной ночи познакомятся с разнообразными техниками народного искусства и смогут сами творчески проявить себя. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

С 19:00 до 20:00 пройдет световое шоу "Мешок яблок". На мероприятии мультипликационный фильм "Мешок яблок" оживет и заиграет в новых непривычных красках. Художник с помощью фонариков на специальном полотне создаст светящиеся картины, которые будут парить и медленно растворятся в темноте. Стоимость участия – 350 рублей, категория 0+

Основная программа "Ночи музеев – 2022" стартует в 20:00. До 20:30 можно послушать концертную программу "Пролетая над городом" от Колледжа искусств. С балкона музея прозвучат традиционные народные песни и зазывалки для знакомства с обширной программой "Ночи музеев". Вход свободный, категория 0+

С 20:00 до 21:00 пройдет музыкальный квиз "РадиоCulture". Участники посоревнуются в знании песен и музыкальных произведений, которые звучали из радиоприемников жителей нашей страны на протяжении XX столетия. Стоимость – 100 рублей. Возрастная категория 0+

С 20:00 до полуночи работает мини-выставка "Кожевенных дел мастера". Посетители узнают об истории Кожевенной слободы Тюмени, о том, что производили из тюменской кожи, рассмотрят такие предметы, как перчатки, редикюли, сапоги, рукавицы, узнают, чем славилась тюменская юфть, а также о главных кожевенниках Тюмени. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

В 20:00, 21:00 и 22:00 каждый сможет принять участие в мастер-классе "ЭкоЛогика". Гости музея создадут свой неповторимый дизайн шоппера, выбрав один из предложенных эскизов рисунков обитателей Тюменской области, представленных на выставке "Окно в природу". Готовая сумка станет стильным аксессуаром, который дополнит образ или станет отличным подарком для близких. Продолжительность – 30 минут. Стоимость участия – 650 рублей. Категория 0+

С 20:30 до 21:30 состоится лекция "Ямская слобода". Посетители познакомятся с историей одного из первых районов города – Ямской слободы. Будут освещены вопросы быта и занятий жителей. Лектором выступит доктор исторических наук Александр Ярков. Вход свободный, категория 12+

В 21:00, 22:00 и 23:00 пройдут пешеходные экскурсии "По ту сторону Туры" (продолжительность – 40 минут). Участники познакомятся с историей возникновения Тюмени, посетят Историческую площадь, увидят камень основания города и место, на котором был заложен тюменский острог – ядро будущего поселения. Также посетители узнают о дальнейшем развитии города, появлении первых слобод, увидят значимые архитектурные памятники, а кроме этого совершат путешествие через мост Влюбленных и узнают, какую же тайну скрывает левый берег Туры. Стоимость – 200 рублей. Категория 0+

Музей "Городская Дума" расположен по адресу: ул. Ленина, 2. Мероприятия "Ночи музеев" доступны и держателям "Пушкинской карты". Приобрести билеты можно на сайте тюменского музейно-просветительского объединения. Узнать подробности и записаться на мероприятия можно по телефону: +7 (3452) 46-11-59.