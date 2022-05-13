Сегодня единственная в этом году пятница,13

Короткая рабочая неделя завершается особой датой — пятницей, 13-ое. В этом году это первая и единственная "несчастливая" пятница, которую придется пережить тюменцам.

Пятница, 13 пользуется дурной славой у людей во всем мире. Считается, что "чертов день" приносит несчастье. Еще в старину люди верили, что в этот день все упыри, ведьмы и прочая нечисть собирается на демонический шабаш.

Самую популярную версию о мистической силе этого дня дает описание Тайной вечери: в ней принимали участие 13 человек, Иисус и 12 его учеников. 13-м был предатель Иуда. В этот же день недели согласно преданию Адам и Ева были изгнаны из рая.

Подчиняясь старинной примете, в такой день из порта не выходили корабли, не заключали сделки и не праздновали свадьбы. Некоторые люди стараются в такой день вообще не выходить из дома. Даже преступники зачастую отказываются от мысли совершать свои черные дела, так как уверены, что все сорвется и их арестуют.

Астрологи считают, что само число 13 по законам нумерологии обозначает начало всего нового. В средние века в противовес дюжине (числу 12) люди, занимавшиеся темными делами, решили провозгласить чертову дюжину, которая обозначается цифрой 13. Пятница в качестве негативного дня в сочетании с "чертовым" числом выбрана потому, что сны с четверга на пятницу считаются вещими.

Психолог Доналд Досси придумал несколько лет назад термин параскевидекатриафобия – страх 13-го числа, выпадающего на пятницу. Тех, кто боится числа "13", называют трискаидекафобами. Таким людям для сохранения душевного спокойствия психиатры советуют не планировать серьезных и ответственных дел на этот день.

Кстати, ученые подсчитали, что за каждые 400 лет выпадает одинаковое количество пятниц, выпадающих на 13 число. При этом 13 число имеет немного большую вероятность выпасть на пятницу, чем на другие дни недели. В среднем, пятница 13-е происходит каждые 212 дней.

Но не у всех пятница и число 13 вызывают панический ужас. Греки, например, считают "чертову дюжину" счастливым числом и равнодушны к пятнице – они не любят вторник. Еще во времена средневековья "чертову дюжину" называли "пекарской" – добавляли бесплатно тринадцатую булочку, если кто-то заказывал 12 штук.

Французский кинорежиссер Клод Лелуш назвал свою киностудию "Фильм 13", он начинает снимать только 13-го числа, а во время съемок часто надевает шляпу с 13-ю драгоценными камнями.

Индейцы майя и ацтеки это число считали священным, а согласно китайской "Книге перемен" оно свидетельствует о том, что все хорошо и дела идут на лад.

Пятницу особенно любят в Португалии и Испании и считают благоприятным днем для плавания, так как Колумб начал свое первое путешествие, во время которого была открыта Америка, именно в пятницу.

Удачной пятницы, тюменцы!