Народные приметы сулят Тюмени похолодание

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Народные приметы говорят о том, что зима в Тюмени наступит уже скоро. Снег может выпасть уже в октябре, ноябрь будет относительно теплым, а зима пройдет в средних температурных значениях – без особого тепла и затяжных морозов.

Как рассказала руководитель научного исследования "Долгосрочные прогнозы погоды по русскому земледельческому календарю", призер Всероссийской конференции "Шаг в будущее" Людмила Петраченко, о зиме с географической точки зрения можно говорить тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля градусов. О скором наступлении серьезных похолоданий в Тюменской области предупредили синички. Они уже прилетели в населенные пункты, а значит, через пару недель может пройти первый снег. Но он, как правило, растает даже в сельской местности.

Еще одна примета говорит о том, что если сирень сбросила лист, то выпавший снег уже не сойдет. По словам Людмилы Петраченко, лист на сирени пожух очень рано, в конце августа. При этом кусты сиреневых оттенков уже сбросили листья, а белого – еще стоят с зелеными листьями. Обычно они готовились к зиме одновременно. Из этого можно сделать вывод, что снег выпадет раньше ноября, но и трескучих морозов в последний осенний месяц ждать не стоит.

Большое число ягод и шишек предвещало холодную зиму, так как природа готовит пропитание для зверей и птиц. Но их в этом году совсем немного, а значит сильных заморозков не должно быть. Однако и на особое тепло рассчитывать не стоит.

Примета о том, что если снег пролетает, то через 40 дней снежный покров ляжет, в Тюменской области не работает. Многолетние наблюдения говорят о том, что эта примета выполняется только в 30% случаев, значит даже не может быть признана случайностью, соотношение при которой составляет 50/50, пишет "Тюменская область сегодня".