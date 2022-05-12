Будущие медики Тюмени покажут в Самаре свою моду

14:24 12 мая 2022
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Фото - https://vk.com/new_tyumsmu

Студенты Тюменского медицинского университета на ХХХ Всероссийском фестивале "Студенческая весна" в Самаре выйдут с коллекцией университетской студии моды "Хамелеон" под руководством студентки фармацевтического факультета Анастасии Хмелевой.

Коллекция "OPIUM" завоевала ГРАН-ПРИ в категории "Концептуальная мода" на XXVII Областном фестивале "Студенческая весна" и получила приз зрительских симпатий. Основу творческой композиции составляют металлические конструкции, пишет пресс-служба вуза.

Теги: вузы , мода , Самара , Студвесна , студенты
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