Будущие медики Тюмени покажут в Самаре свою моду

Студенты Тюменского медицинского университета на ХХХ Всероссийском фестивале "Студенческая весна" в Самаре выйдут с коллекцией университетской студии моды "Хамелеон" под руководством студентки фармацевтического факультета Анастасии Хмелевой.
Коллекция "OPIUM" завоевала ГРАН-ПРИ в категории "Концептуальная мода" на XXVII Областном фестивале "Студенческая весна" и получила приз зрительских симпатий. Основу творческой композиции составляют металлические конструкции, пишет пресс-служба вуза.
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