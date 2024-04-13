Тюменкие дети стали участниками Студвесны

Фотопроект "Дети в творчестве" с участниками, примеряющими на себя профессии деятелей культуры, появился во время проведения XXIX Областного фестиваля "Студенческая весна". Увидеть серию фотографий можно в официальном сообществе онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области", сообщает КП-Тюмень.

На снимках юные тюменцы изображают представителей творческих профессий: художника, балерину, музыканта, кинорежиссера, SMM-специалиста и дизайнера. Фотографии ассоциируются с участниками концертных и неконцертных направлений Областного фестиваля "Студенческая весна": "Музыкальное", "Танцевальное", "Мода", "Видео", "Медиа" и "Арт".

Фотокарточки оформлены в виде страниц из книги с бумажными куклами. Дети одеты в повседневную одежду, а вокруг них расположены аксессуары и предметы, олицетворяющие профессии: берет художника, пачка балерины, гитара и другие.

— Дети — маленькие мечтатели, уже сейчас они задумываются о том, кем хотят стать в будущем. Надеемся, наш фотопроект поможет ребятам воплотить мечты о творческой профессии в реальность, и, будучи студентами, попробовать себя в качестве участников Студвесны, — рассказала руководитель онлайн-проекта Киберпатруль Тюменской области София Картавых.