Кастинги, мастер-классы и финальные шоу Студвесны пройдут в Тюмени

Для зрителей XXIX Областного фестиваля "Студенческая весна" пройдут кастинги и финальные шоу по направлениям, а также масштабный гала-концерт. Вход на кастинги и "Концертные программы" свободный, сообщает Мегатюмень.

8 апреля в 12:00 и в 16:00 во Дворце творчества и спорта "Пионер" состоятся кастинги направления "Музыкальное".

В 13:00 пройдет мастер-класс по снятию стресса от студенческого экологического сообщества "5R" ТюмГУ.

В 19:00 в Молодежном театральном центре "Космос" — литературно-музыкальный вечер.

9 и 10 апреля в 12:00 и в 16:00 во дворце творчества и спорта "Пионер" вновь пройдут кастинги направления "Музыкальное".

10 апреля в 12:00 и в 17:00 тюменцы смогут посетить показы направления "Концертные программы" во Дворце культуры "Железнодорожник".

11 апреля в 18:00 пройдет финальное шоу направления "Музыкальное" во Дворце творчества и спорта "Пионер". Регистрация доступна в официальном сообществе ВКонтакте "Студенческая весна | Тюмень".

В 19:00 в Молодежном театральном центре "Космос" состоится танцевальный баттл участников Студвесны.

12 апреля в 17:00 жители Тюмени побывают на показах направления "Концертные программы". Событие пройдет во дворце культуры "Железнодорожник".

15 апреля в 19:00 для тюменцев состоится Гала-концерт Областного фестиваля "Студенческая весна" во Дворце культуры "Нефтяник". Зарегистрироваться на событие можно 12 апреля в официальном сообществе ВКонтакте "Студенческая весна | Тюмень".

— За неделю фестиваля проделана большая работа — творческие студенты успели показать себя и вдохновить на новые свершения других, а также найти единомышленников и почерпнуть что-то новое для себя, — рассказала исполнительный директор XIX Областного фестиваля "Студенческая весна" Анастасия Егорова.