Тюменские студенты примут участие в выставке направлений Студвесны

15 апреля в холле дворца культуры "Нефтяник" на гала-концерте XXIX Областного фестиваля "Студенческая весна" пройдет выставка неконцертных направлений. Экспозиция будет работать в Молодежном театральном центре "Космос" до 28 апреля.

Тюменцы смогут увидеть работы шести неконцертных направлений фестиваля: "Машины Голдберга", "Медиа", "Видео", "Интеллектуальные игры", "Хакатон" и "Арт".

Участники направления "Машины Голдберга" представят сборные конструкции из подручных материалов, "Видео" — покажут свои работы, "Медиа" — презентуют подкасты. Зрители проголосуют за лучшие кейсы направления "Хакатон" и задания от участников "Интеллектуальных игр". Желающие смогут разрисовать специальные конструкции от направления "Арт", сообщает Мой-портал.ру.

"Участники Студвесны продемонстрировали высокий уровень профессионализма и трудолюбия, на протяжении двух недель фестиваля ребята заряжали друг друга энергией и вдохновением. Мы гордимся студентами всех направлений, поэтому с достоинством презентуем тюменцам результаты их плодотворной работы", — рассказала исполнительный директор XXIX Областного фестиваля "Студенческая весна" Анастасия Егорова.