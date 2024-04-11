Тюменцы смогут посетить танцевальный батл от Студвесны

В МТЦ "Космос" 11 апреля в 20:00 пройдет танцевальный батл. Принять участие могут танцоры, любители или те, кто хочет выступать на сцене. Для профессионалов будет организована отдельная группа.
Победителей батла выберут зрители — они получат мерч Областного фестиваля "Студенческая весна".
Подать заявку на событие можно здесь. Для зрителей вход свободный.
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