Тюменцы смогут посетить танцевальный батл от Студвесны

В МТЦ "Космос" 11 апреля в 20:00 пройдет танцевальный батл. Принять участие могут танцоры, любители или те, кто хочет выступать на сцене. Для профессионалов будет организована отдельная группа.



Победителей батла выберут зрители — они получат мерч Областного фестиваля "Студенческая весна".



Подать заявку на событие можно здесь. Для зрителей вход свободный.