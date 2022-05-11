Летние программы отдыха в Нижнетавдинском районе – одни из лучших в России

Фото - МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального района "ЦДО"

Программа летней профильной смены "Тайна третьей планеты", которую провел в Нижнетавдинском районе в 2021 году, завоевала третье место на всероссийском конкурсе.

На конкурс поступило 453 конкурсные работы от образовательно-оздоровительных центров и лагерей круглогодичного функционирования из 54 субъектов РФ, в том числе Тюменской области.

Старший методист МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального района "ЦДО" Юлия Домашова отправила дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу летней профильной смены под названием "Тайна третьей планеты" в номинации "Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности".

"В 2021 году Россия отмечала 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос, поэтому тема программы была соответствующая. В нее вошли не только развлекательные, но и образовательные модули. Естественно-научное и техническое направления, а также медиалаборатория. Дети выполняли различные опыты, проводили эксперименты, снимали различные сюжеты. Также работала лаборатория декорации, где юные исследовали сами создавали различные макеты и поделки. К примеру, большого робота. А по итогам смен мы сделали выставку работ детей", - рассказывает Юлия .

Во всероссийском конкурсе старший методист принимает участие уже второй год. В 2020 с программой "Хроники ЦДОнии" Юлия Домашова заняла 2 место. Тогда главной темой смен стал юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Домашова отметила, что консультационную методическую помощь при разработке программ летнего лагеря оказывают методисты ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер". В этом году в центре дополнительного образования Нижнетавдинского района вновь готовы удивлять своих маленьких гостей. Летнюю программу отдыха "Легенды ЦДОнии" посвятят культурному наследию. Основными направлениями станут социально-гуманитарное, художественное и туристко-краеведческое.