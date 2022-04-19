По главным улицам Тюмени в День Победы пройдут военные и "Бессмертный полк"

Торжественное прохождение войск состоится в Тюмени в День Победы. Во всех городах и селах региона пройдет шествие "Бессмертный полк".
"Такие решения мы приняли сегодня на заседании оргкомитета по празднованию 77-й годовщины Великой Победы. После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, мы вновь отметим День Победы все вместе, в едином строю", - написал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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