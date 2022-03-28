Тюменцам рассказали, как разработать успешный проект и получить на него грант губернатора

Встреча "ПроПроекты" с потенциальными участниками конкурса грантов губернатора по направлению "Поддержка молодежных проектов" прошла в МЦ "Моя территория". О трех основных ценностях, на которые стоит опираться при разработке молодежных проектов, тюменцам рассказал директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский.
По мнению Белявского, при разработке проекта создатели должны досконально изучить опыт по избранной теме, учесть потребности целевой аудитории и сформировать эффективную команду для реализации идеи:
- Проект не стоит создавать с чистого листа - нужно обязательно смотреть, что уже сделано по выбранной теме в регионе и стране.
- Понимание своей аудитории, умение формулировать проблемы, отыскивать инсайты — это то, чего не хватает большинству некоммерческих проектов. Именно эта способность и делает проект уникальным, ценным и нужным людям.
- Командная работа - хороший проект всегда создает команда, а не один человек.
Прием заявок на конкурс грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества продлится до 11 апреля, сообщает ДОС. Если у вас есть идеи и потенциал для их реализации - регистрируйтесь.
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