Студенты ТИУ выиграли по миллиону рублей на 14 стартапов

В число победителей пятой волны федерального конкурса "Студенческий стартап" вошли 14 студентов Тюменского индустриального университета. Каждый из них получит грант в миллион рублей на реализацию своего проекта, сообщает пресс-служба вуза.

Конкурс проводится по семи актуальным направлениям, студенты ТИУ одержали победу в треках "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии", " Ресурсосберегающая энергетика", "Цифровые технологии", "Биотехнологии", "Новые материалы и химические технологии", "Креативные индустрии".

"В ТИУ большое внимание уделяется развитию технологического предпринимательства. Успешно реализуются акселерационные программы. Создана стартап-студия, которая оказывает методическую и финансовую поддержку начинающим предпринимателям. Также в вузе функционирует Центр технологического предпринимательства, специалисты которого сопровождают проекты на всех стадиях и помогают студентам формировать заявки на конкурсы грантовой поддержки", - указано в сообщении.

В целом от Тюменской области гранты по миллиону рублей выиграли 64 студента, 40 из них учатся в аграрном университете, 9 - в ТюмГУ, 1 - в медуниверситете.

"Студенческий стартап" реализуется в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Организаторы — Министерство науки и высшего образования РФ и Фонд содействия инновациям.