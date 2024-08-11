Победители грантовых конкурсов и активной молодежи встретились в Тюмени

Организаторы образовательного трека "Информационные и цифровые технологии", активисты и волонтеры делегации Тюменской области молодежного форума "УТРО-2024" встретились с представителями Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона. Событие прошло в рамках Лидерской программы Тюменской области.

Для участников провели коммуникативный челлендж с заданиями от организаторов. Победителю вручили брендированный рюкзак и брелок. Кроме того, молодые люди прошли опрос на выявление потребностей и проблем, которые они могут решить совместно с представителями Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Победители грантовых конкурсов для физических и юридических лиц получили персональный доступ к бонусной системе "Для дела | Тюменская область", сообщает Мегатюмень.

— Важно вести диалог с молодыми людьми региона — выявлять запросы и обсуждать новые идеи и предложения для развития. Наши активисты горят своей идеей и хотят ее реализовать, объединяют вокруг себя команду. Ребята — лидеры, меняющие среду Тюменской области к лучшему, — поделилась руководитель бренда "Моя территория" в Тюмени Ирина Мустыгина.