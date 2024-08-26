Тюменские театры благодаря грантам поставят пять новых спектаклей

Подведены итоги конкурса на предоставление грантов Правительства Тюменской области для поддержки творческих проектов в области театрального искусства в 2024 году. Общая сумма поддержки - 2 миллиона рублей, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Победили три театра.

Молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко на постановку спектакля "Жених для лучшей подруги" по произведениям современной драматургии" получил грант в 600 тысяч рублей.

Казанское районное социально-творческое объединение "Досуг" в Номинации "Постановка спектакля по произведениям русской или зарубежной классики" заработало грант в 500 тысяч рублей на кукольный музыкальный спектакль "Золушка". Еще 300 тысяч получил на музыкальный спектакль "То обыкновенное чудо" как лучший в номинации "Постановка спектакля в любительском театре".

Театральная мастерская "Будильник" отличилась в номинации "Постановка спектакля для детской аудитории" - на иммерсивный спектакль "Лесные мыши строят дом" она получила 300 тысяч рублей.

Театр "Мимикрия" на постановку спектакля-мозаики "Нити памяти" для семейного просмотра получил грант в 300 тысяч рублей.

Конкурс проходил на портале конкурсов на получение субсидий Тюменской области.