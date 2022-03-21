Депутат Тюменской гордумы вручил медикам грамоты и благодарности за работу в пандемию

Итоги работы моногоспиталя, развернутого на базе областной инфекционной клинической больницы в первые дни пандемии, подвели в Тюмени. Почетные грамоты и Благодарности Тюменской городской думы за заслуги перед обществом и городом медикам вручил депутат гордумы, ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Депутат отметил, что пандемия стала испытанием для всех, а для врачей - настоящей битвой с ковидом.

"Большое спасибо за ваш поистине героический труд. В непростой период вы продемонстрировали лучшие качества медицинских работников, проявили удивительный запас любви и отзывчивости, самообладания и человечности. Желаю вам добра, счастья и позитивного настроения!" – обратился к сотрудникам ИКБ депутат.

Грамоты и благодарности думы получили двадцать специалистов клиники, а главному врачу медицинского учреждения Марату Баширову как ректор Иван Романчук вручил почетную грамоту ТюмГУ за высокий профессионализм и активное сотрудничество с университетом.