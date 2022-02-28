Тобольский район в областной пункт сбора отправил первую партию гумпомощи для жителей Донбасса

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Первая машина с гуманитарной помощью людям, вынужденно покинувшим Донбасс, отправилась сегодня из Тобольского района в областной пункт сбора, сообщает районная администрация.

Жители тобольских сёл и деревень собрали для эвакуированных вещи первой необходимости, детское питание, игрушки, антисептики, банные принадлежности, постельное белье, одежду и продукты собрали жители.

"Посылки приходили в центр даже из отдалённых и труднодоступных поселений – Хмелёвского и Ушаровского. Люди откликнулись. Мы отправили сегодня в Тюмень полную машину. Сельчане продолжают привозить посылки, будем планировать следующий рейс", - отметила директор районного центра соцобслуживания населения Елизавета Костылева.

В благотворительной акции участвуют и сельские предприниматели из Ворогушино. Отмечается, что в сборе помощи участвовали жители Полуяновского, Ворогушинского, Надцынского, Малозоркальцевского, Башковского, Прииртышского, Верхнеаремзянского, Дегтяревского, Булашовского, Ушаровского и Хмелёвского сельских поселений, специалисты центра соцзащиты и районной администрации, местные депутаты.