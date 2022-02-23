Александр Моор поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества

Праздник объединяет всех, кто верен и воинской присяге, и гражданскому долгу, кто своим добросовестным трудом вносит вклад в развитие России, укрепляет ее силу и мощь, отметил в поздравлении губернатор Тюменской области.

"Беззаветная любовь к Родине и готовность в любой момент встать на ее защиту – главные нравственные ценности защитников Отечества. Уверен, уважение к подвигам предков и истории, преданное служение Отчизне и ответственность за ее судьбу – надежная основа для приумножения величия и могущества нашей страны", – говорится в поздравлении.

Александр Моор также подчеркнул, что доблесть и героизм, стойкость и мужество ветеранов Великой Отечественной войны является бессмертным примером для всех. Особые слова благодарности он адресовал воинам, которые и сегодня отстаивают интересы государства и стоят на страже мира и безопасности.