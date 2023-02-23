Патриотические выставки работают в День защитников Отечества в ишимских музеях

12:28 23 февраля 2023
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В музее "Городская управа" до 31 марта будет работать выставка "Магия мундира". В экспозиции представлены изображения мундиров российских военных, образцы исторической формы 19 века – мундиры, накидки, эполеты, кивера. Ее основа - коллекция тщательно реконструированных мундиров эпохи Отечественной войны из коллекции Павла Ананьина (г. Екатеринбург).

Продолжает работать в "Городской управе" и выставка "От Афгана до Чечни", открытая ко Дню памяти воинов-интернационалистов. В 2023 году эту традиционную для музея выставку пополнили стенд о Герое России Рустаме Сайфуллине и комплект современной экипировки, предоставленный инженерно-саперным полком, базирующимся в Ишиме.

По материалам Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.

Теги: выставка , День защитника Отечества , Ишим , музей , патриотизм
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