Пункты приема гумпомощи работают во всех районах и городах Тюменской области

Во всех районах Тюменской области с 22 февраля начали работу пункты сбора гуманитарной помощи, многие из жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных в Россию, не имеют необходимых вещей и нуждаются в поддержке, сообщает информцентр регионального правительства.

Напомним, тюменцы вчера отправили уже в Ростовскую область первую партию гуманитарной помощи для беженцев. Мене чем за сутки единороссы, предприятия и жителями города совместно с волонтерами собрали семь тонн предметов первой необходимости.

Жители региона могут оказать посильную поддержку и передать в пункты приема гуманитарной помощи предметы первой необходимости: постельное белье и принадлежности, полотенца, средства индивидуальной защиты, мужскую, женскую, детскую одежду (в т.ч. белье, носки, колготки), продукты питания длительного хранения, детское питание, гигиенические принадлежности, моющие средства, мелкую электробытовую технику (чайники, плитки и др.), одноразовую посуду и т.д.