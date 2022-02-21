В Тюмени работает 4 пункта сбора гуманитарной помощи беженцам с Украины

Штаб #МыВместе собирает для эвакуированных из ДНР и ЛНР продукты длительного срока хранения, средства личной гигиены, детское питание, мелкую бытовую технику и электроприборы в ДТиС "Пионер" ежедневно с 8.00 до 18.00.

Сегодня открыты еще три точки:

в РЦ "Семья" пункт приема помощи от граждан находится на ул. Амурская, 150 с 9:00 до 22:00. Прием помощи от организаций ведется по адресу: ул. Геологоразведчиков, 14а, с 9:00 до 18:00.

В региональный центр активного долголетия (проезд Солнечный, 10/1) передать продукты и вещи можно с 8:00 до 16:30.