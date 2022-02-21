В Тюмени работает 4 пункта сбора гуманитарной помощи беженцам с Украины

15:56 21 февраля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Штаб #МыВместе собирает для эвакуированных из ДНР и ЛНР продукты длительного срока хранения, средства личной гигиены, детское питание, мелкую бытовую технику и электроприборы в ДТиС "Пионер" ежедневно с 8.00 до 18.00.

Сегодня открыты еще три точки:

в РЦ "Семья" пункт приема помощи от граждан находится на ул. Амурская, 150 с 9:00 до 22:00. Прием помощи от организаций ведется по адресу: ул. Геологоразведчиков, 14а, с 9:00 до 18:00.

В региональный центр активного долголетия (проезд Солнечный, 10/1) передать продукты и вещи можно с 8:00 до 16:30.

 

Теги: беженцы , благотворительность , гуманитарная помощь , Украина
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2022