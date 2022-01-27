Пять библиотек в Тюменской области модернизируют в 2022 году

Пять библиотек Тюменской области в 2022 году станут модельными, конкурсный отбор Минкультуры РФ прошли молодежная и городская библиотека №2 Ялуторовска, библиотека в поселке Боровский, библиотека №4 на улице Ватутина в Тюмени, центр информационно-библиотечного обслуживания населения Омутинского района.
"Каждая библиотека получит 5 млн, центр Омутинского района 10 млн рублей, на создание современного трансформируемого пространства, пополнение библиотечных фондов и обучение персонала", – пояснила директор департамента культуры Елена Майер.
В Тюменской области пока работают три модельные библиотеки. Первой модернизированы была Центральная библиотека Ишима, после обновления ее посещаемость выросла в три раза. В 2021 к модельному стандарту привели библиотеку им. А.И. Васильева в Ишиме и Ситниковскую сельскую библиотеку, сообщает информцентр регионального правительства.
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