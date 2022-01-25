Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области не превышает эпидпорог

12:02 25 января 2022
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Заболеваемость населения Тюменской области ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 14,6% в сравнении с предыдущей неделей, но на 4,7% ниже недельного эпидемического порога. Заболеваемость детского населения (0-14 лет) возросла на 18,6%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. 

По результатам мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на прошлой неделе зарегистрированы вирусы гриппа А (H3N2), парагриппа, риновирусы, РС-вирусы.

Теги: грипп , ОРВИ , Роспотребнадзор
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