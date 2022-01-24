Александр Моор заявил, что даст согласие на вакцинацию "Спутником М" своей дочери

Губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире "Россия24" рассказал об эпидситуации в регионе и, в частности, о вакцинации населения.

Глава региона отметил, что 80% взрослого населения прошли полный курс вакцинации против коронавируса, причем в возрастной категории 60+ и среди страдающих хроническими заболеваниями тот процент превысил 90%,в целом популяционный иммунитет сформирован сейчас на 73%. Следующий шаг в этом направлении - повторная вакцинация среди переболевших и привитых более полугода и вакцинация подростков 12-17 лет.

"Мы ожидаем поступления вакцины для подростков 12-17 лет, уже начали диалог с родителями в школах. так как нужно роительское согласие. Я на этот вопрос отвечаю очень просто: у меня дочка, ей 17 лет, я с супругой дома обсудил этот вопрос и мы дадим свое согласие на её вакцинацию. Призываю всех к этому", - отметил Александр Моор.