Радио "Рекорд Тюмень" приглашает отметить свой день рождения

Афиша предоставлена организаторами

Радио "Рекорд Тюмень" исполняется 4 года. За это время проведено почти 2000 эфиров: это 7716 часов собственного вещания и 100 000 топовых треков.

В честь этого события "главное танцевальное" собирает слушателей на свой горячий зимний движ: 29 января в "Руки ВВерх бар" состоится концерт Оксаны Ковалевской из той самой группы "Краски". Прозвучат все самые “красочные” хиты: "Я полюбила бандита", "Старший брат", "А вы не трогайте меня", "Я люблю тебя, Сергей" и многие другие.

Сбор гостей стартует с 19:00, старт концерта - в 22:00. Радио "Рекорд Тюмень" очень ждёт каждого гостя, горячая тусовка гарантирована. Билеты можно приобрести на сайте "Руки ВВерх бар". Возрастная категория 18+