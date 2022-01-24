Тюменцы отдали на корм животным 863 ёлки

Акцию по сбору хвойных деревьев от населения для передачи на страусиную, козью фермы и эко-ферму "Лесная братва" проводит Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии". За выходные удалось собрать 863 ёлки.

"22 января и 23 января сбор деревьев проходил в Восточном и Калининском округах. За субботу и воскресенье молодогвардейцы собрали 863 хвойного дерева от жителей города. По окончании двух дней молодогвардейцы на ЭкоМобиле отвезли деревья на страусиное ранчо в г. Ялуторовске, тюменскую эко-ферму "Лесная братва" и ферму с 1500 коз в Истетском районе", з- сооьбщили молодогрвадейцы.

29 и 30 января приём ёлок продолжится в Центральном и Ленинском округах по расписанию:

29 января — Центральный район

1. Площадь 400-летия Тюмени 14:00 - 16:00

2. Площадь борцов революций 14:00 - 16:00

3. Площадь Европы 15:00 - 17:00

4. Загородный сад 15:00 - 17:00

30 января — Ленинский район

1. Сквер Казачьи луга 14:00 - 16:00

2. Сквер Ветеранов энергетики 14:00 - 16:00

3. Сквер Корабельный 15:00 - 17:00

4. Детский сад 121 15:00 - 17:00

Карта с точным местоположением точек сбора доступна в группе "Молодой Гвардии" "ВКонтакте".

Помимо этого, молодогвардейцы собирают информацию о свалках елок по тел.: +7 (3452) 79-87-43. Все найденные деревья организаторы также забирают на Экомобиле.

"Помимо обычного сбора по выходным к нам обратилось несколько предпринимателей и управляющих кампаний с предложением массового вывоза их деревьев. Так, один из тюменцев передал 140 деревьев, оставшихся с новогодних продаж. Несколько таких крупных сборов позволили собрать ещё 530 деревьев. Мы благодарим всех, кто ответственно подошёл к утилизации новогоднего украшения и не выкинул дерево на улицу", — прокомментировал руководитель Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.