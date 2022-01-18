2022 год назван Годом культурного наследия народов России

Наступивший 2022 год посвящен культурному наследию народов России, указ об этом президент РФ Владимир Путин подписал 30 декабря 2021 года.

Как следует из указа, Год культурного наследия народов России проводится "в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации".