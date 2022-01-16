Тюменская область занимает второе место по уровню рождаемости в УрФО

Росстат оценил демографические показатели в регионах России. Тюменская область демонстрирует результаты выше общероссийских. С данными ознакомился Вслух.ру.

За 10 месяцев в Тюменской области родилось 15 тыс. 385 малышей – чуть меньше, чем годом ранее (15 466). В Уральском федеральном округе прирост составил 107 тыс. 166 новорожденных. В целом в России за этот период появилось на свет 1 млн 169,9 тыс. детей.

В ведомстве оценили эти данные и в пересчете посчитали на весь год: сколько новорожденных приходится на тысячу человек населения в каждом регионе. Чтобы избавиться от дробей, предлагаем посмотреть на показатели исходя из 10 тысяч. В целом по стране на 10 тыс. человек приходится 96 новорожденных, в Уральском федеральном округе – 105. В Тюменской области – 120 малышей.

В УФО показатель выше только на Ямале – 125 новорожденных. Об остальных регионах округа: в ХМАО-Югре – 116 детей на 10 тысяч населения, в Свердловской области – 100, в Челябинской – 98, в Курганской – 90. Также по данным ведомства за10 месяцев в Тюменской области сыграно 9 тыс. 288 свадеб, годом ранее их было 7 тыс. 473. В регионе до 1 марта 2022 года церемонии бракосочетания проводятся при числе присутствующих до 10 человек. Ранее Вслух.ру уже сообщал, что среди популярных имен в Тюмени стали Ева, Ульяна, Лев, Матвей.