Тюменцев призывают внимательно выбирать алкогольные напитки

13:43 10 января 2022
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Прокуратура Тюменской области предупреждает об опасности употребления контрафактного и суррогатного алкоголя и советует перед покупкой проверять товар в мобильном приложении от Росалкогольрегулирования.

В Тюмени выявлены факты сбыта в магазинах контрафактной и опасной спиртосодержащей продукции с этикеткой "Родники Сибири", от употребления которой скончалось несколько человек. Аналогичные случаи зарегистрированы в Югре, где суррогаты продавали под другими этикетками. Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Во избежание трагических случаев прокуратура Тюменской области призывает граждан не употреблять суррогатный алкоголь, делать покупки только в легальных организациях торговли, имеющих лицензию на право продажи алкоголя, а также проверять их подлинность:

При покупке алкогольной продукции следует обращать внимание на ее стоимость (низкая цена указывает на сомнительное происхождение товара) и наличие федеральных специальных марок или акцизных марок с голограммой. Проверить марки можно с помощью мобильного приложения "Антиконтрафакт Алко", созданным Росалкогольрегулированием. 

О нарушениях при реализации алкогольной продукции можно сообщать по телефонам горячей линии прокуратуры области - 8(3452)27-04-55, 27-04-54. Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований принят исчерпывающий комплекс мер реагирования, заверяют в облпрокуратуре.

Теги: отравление , продажа алкоголя , прокуратура , уголовное дело
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