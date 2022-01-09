Сибирская ковровая фабрика передаст молодежи секреты сибирского ковроткачества

Сибирская ковровая фабрика расширит штат сотрудников в 2022 году. Для обучения ковровому искусству и для передачи секретов сибирского традиционного ковроткачества пригласят молодежь, рассказал "Тюменской линии" директор предприятия Анатолий Кондратьев.

“На фабрике трудятся около 20 человек. В коллективе собрались высококвалифицированные ковровщицы со стажем 20 и более лет”, – поделился Анатолий Кондратьев.

Сибирская ковровая фабрика является единственным предприятием в России, которое сохранило традиционную махровую технологию ручного сибирского ковроткачества, известную в России с XVIII века. Одно из отличий технологии заключается в том, что она позволяет ткать ковры цельным полотном без ограничения по длине, а значит и без швов (в длину изделие может достигать 60 метров). Кроме того, технология позволяет использовать в ковре до 100 цветов пряжи (в машинном ковроткачестве – не более 12 цветов). Весь процесс изготовления ковровых изделий выполняется вручную.

Сырьем для ковровых изделий служит натуральная 100% шерсть, а основой – хлопчатобумажная нить.

“Для изготовления ковра с учетом определенного размера, плотности, технологии и рисунка художник предварительно делает эскиз будущего изделия, а потом изготавливает технологическую карту. Рисунок вручную переносится художником на канвовую бумагу, разделенную на миллиметровые клетки, причем каждая клетка соответствует одному ворсовому узелку. Пока создается карта, работа на фабрике кипит. Прежде чем мастерицам сесть за станок, необходимо провести еще около 20 операций, включая подготовку чистошерстяной пряжи, хлопчатобумажной основы для каркаса ковра и заправке ковроткацкого станка”, – рассказал директор Сибирской ковровой фабрики.

Готовые ковры проходят еще несколько операций до того, как попасть в руки заказчику. Изделие подшивается и стрижется вручную, затем проходит тщательную чистку и шлифовку. Процесс создания ковра кропотлив и не терпит суеты. На одном квадратном метре закладывается около 5-и тысяч узелков и, чтобы получить ковер, например, 2х3 метра двум мастерицам придется трудиться примерно два месяца, четко соблюдая необходимую технологию.