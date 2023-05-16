"Наше наследие" помогает сохранить народные промыслы Тюменской области

Техники создания тюменского махрового ковра и тобольской резной кости смогут войти в Региональный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области.

Народные художественные промыслы региона будут изучены и описаны, а приемы и методы их изготовления, которые бережно передаются от поколения к поколению мастеров, – предложены для внесения в Реестр.

Исследовательскую работу проведут специалисты АНО "Дом народных художественных промыслов и ремёсел" в рамках проекта "Наше наследие". К ним присоединится Наталья Ивановна Сезёва, доктор искусствоведения, член Союза художников РФ, председатель регионального отделения Ассоциации искусствоведов РФ, арт-директор "Ассоциации художественных промыслов Тюменской области", профессор Тюменского государственного института культуры.

В проекте "Наше наследие" также пройдут интерактивные экскурсии "В мастерскую Тюменского махрового ковра", где желающие познакомятся с образцами народного художественного промысла и поучаствуют в создании махровых ковров. А для популяризации тобольской резной кости запланированы мастер-классы ведущих мастеров-косторезов.

Завершится проект презентацией двух промыслов на Едином дне нематериального культурного наследия 20 сентября 2023 г.

Проект АНО ТО "Дом ремёсел" "Наше наследие. Народные художественные промыслы Тюменской области" направлен на популяризацию и сохранение нематериального культурного наследия Тюменской области, развитие традиционных промыслов и ремёсел региона.

Проект реализуется при поддержке департамента культуры ТО с использованием средств областного бюджета в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".