Тоболяки решили признать Минсалима Тимергазеева Почетным гражданином города

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Звания "Почетный гражданин города Тобольска" по решению депутатов местной думы удостоен косторез Минсалим Тимергазеев, сообщил глава города Максим Афанасьев.

Своими произведениями и сохранением промысловых традиций тобольский мастер-косторез известен далеко за пределами своего города.

"Решением Тобольской городской думы звание "Почетный гражданин города Тобольска" присвоено нашему мастеру-косторезу Минсалиму Валиахметовичу Тимергазееву. Мудрый, хлёсткий в своей справедливости, удивительно тонко чувствующий душу Сибири и своего родного города. В 1987 он основал "Мастерскую Минсалима", которую сегодня депутаты единогласным решением занесли в книгу Почета города Тобольска. За сохранение и приумножение традиций, за популяризацию косторезного промысла и за воспитание не одного поколения мастеров", - отметил глава муниципалитета.