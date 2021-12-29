Белых мишек из ямальского поселка вахтовиков отправили поближе к морю

Двух годовалых медведей, которые жили в поселке на Харасавэйском месторождении и в будущем могли представлять для людей опасность, эвакуировали в их естественную среду - на побережье Карского моря, пост об этом в Instagram опубликовал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Операцию провели биологи и специалисты природоохранных ведомств, к новому месту обитания мишек доставили вертолетом. По оценкам ученых, на побережье у животных будет достаточно пищи. На период адаптации оставили им 200 килограммов рыбы.

"Имена путешественникам дали в честь месторождения – Хара и Савэй. Первое время будем следить за их судьбой при помощи специальных датчиков", - рассказал Артюхов.

Директор НЭЦ "Морские млекопитающие" Андрей Болтунов отметил, что случай уникален - прежде такого же возраста медведя, у которого еще недостаточно опыта в охоте, только на Чукотке выпускали, но там было достаточно останков моржей на лежбище. Ямальским мишкам придется искать себе еду или следовать за взрослыми особями.

Результаты эксперимента важны не только российским ученым. "Наш опыт очень сильно интересует и американцев, и канадцев, у кого похожие проблемы... Сейчас все чаще появляется информация о медвежатах без матери, с ними что-то надо делать и это, на мой взгляд, один из правильных шагов", - прокомментировал переселение медведей Андрей Болтунов.