Александр Моор вручил подарки детям, написавшим о своих мечтах на "Елку желаний"

8-летний Даня Меньшиков в подарок от губернатора получил шведскую стенку, а 10-летняя Лиза Калашникова - поездку в Санкт-Петербург с экскурсией в Петергофский дворец. О мечтах детей глава региона узнал на сайте акции "Елка желаний", сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Помимо загаданных подарков, губернатор, Даня и его мама получили сертификат на путевку в Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма", а у Лизы появилась возможность получить необходимую ей консультацию у профессора Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Михаила Костика.

"Сегодня пообщался с двумя замечательными ребятишками – Елизаветой и Даниилом. Они написали письма на "Ёлку желаний". Мечта Елизаветы – побывать в Санкт-Петербурге и увидеть Петергофский дворец. А Даниил очень хотел, чтобы в его комнате появилась шведская стенка. Желания детей были исполнены. В северную столицу Елизавета поедет вместе с мамой. Даниил пообещал, что будет много заниматься спортом. Хочет вырасти большим и крепким парнем. Важно, чтобы мечты детей исполнялись", - поделился губернатор в соцсетях.