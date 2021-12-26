Вася Ложкин пожелал тюменцам не замерзнуть

Художник Вася Ложкин в последнее время часто упоминается в связи с Тюменью: то социальные сети наперебой пишут о том, что его картина украсила район Дома Обороны, то сам он хвалит наш город в Instagram.

Соцсети соцсетями, но личное общение всегда лучше, поэтому мы решили приехать к Васе Ложкину в гости и попросить написать картину о Тюмени. Просьбу насчет картины Вася выслушал, пока ничего не обещал, но календарь для тюменцев подписал, передал привет и поздравления с Новым годом, пожелал жителям города не замерзнуть в эти декабрьские холода.

А морозы в Тюмени и правда стоят нешуточные, так что берегите себя - Новый год сам себя не встретит!