Испанский художник подарил тюменцам свой арт

В Тюмени в шестой раз проходит ежегодный проект паблик-арта "Морфология улиц", и впервые за его историю среди участников иностранный художник — Жауме Молера из Барселоны. Он уже закончил рисовать свою работу — мурал размером 8х10 метров появился на фасаде дома №29 на улице Ленина.

— На рисунке изображены фрукты в стиле, близком к абстракционизму. Я был в нескольких городах России, пока путешествовал на поезде. И я просто влюбился в Тюмень. Город выглядит красиво, богат культурно, но важнее всего местные жители. Я встретил восхитительных и невероятных людей и чувствовал себя очень комфортно. Очень хочу однажды вернуться сюда снова, — поделился Жауме Молера.

Жауме Молера — уличный художник и живописец из Барселоны (Испания), имеет степень по изобразительному искусству Барселонского университета. Создает студийные работы и большие муралы площадью до 500 квадратных метров. Участник фестивалей в Европе и Азии, до приезда в Тюмень на "Морфологию улиц" создал работу в Екатеринбурге на фестивале "Стенограффия", сообщает Мегатюмень.