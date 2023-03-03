В тюменском музее открывается персональная выставка Владимира Колова "Талая вода"

Фото с сайта ГАУК ТО "ТМПО"

Персональная выставка работ Владимира Колова "Талая вода" открывается с 3 марта в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63). В нее вошли более 50 живописных произведений, отражающих удивительную свободу самовыражения автора.

На выставке представлено разнообразие сюжетных и живописных решений. Философский подтекст, являющийся первоосновой авторского замысла, не только определяет структуру формы и характер содержания композиции, но и цветовое решение полотна. Владимир Колов деликатно вписывает в композицию отдельные предметы и детали, объединяя их сложным колоритом, вкладывая в произведения свободное выражение мыслей и чувств.

Созданный художником особенный живописный язык в соединении с уникальной авторской техникой исполнения работ делает его ярким представителем современного российского изобразительного искусства.

Владимир Колов - заслуженный художник России, член Союза художников России, выдающийся деятель культуры и искусства Югры, лауреат международных и всероссийских выставок. Его персональные экспозиции были представлены не только в разных городах России, но и в Париже (Франция).

Выставка "Талая вода" будет работать до 9 апреля 2023 года. Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+.