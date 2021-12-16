В Тюмени назвали лучших специалистов сферы культуры

Фото: Дмитрий Сиялов

Закончил свою работу Городской конкурс профессионального мастерства среди специалистов сферы культуры. Участники соревновались в нескольких турах и номинациях. По итогам конкурса были награждены четыре тюменца.

Каждому конкурсанту было необходимо представить себя в "Самопрезентации", рассказать о своей идее на защите дополнительной образовательной программы или проекта, провести открытые уроки и мероприятия и даже написать библиотечный диктант.

Напомним, весной прошли конкурсные испытания в номинациях "Лучший руководитель клубного формирования учреждения культуры" и "Лучший педагог (преподаватель) дополнительного образования".

В первой номинации победу одержал руководитель вокальной студии "Аврора" МАУК "Центр русской культуры" Ольга Рязанова, во второй – преподаватель первой категории по скульптуре, рисунку, живописи и композиции МАУ ДО ДХШ им. А.П. Митинского Айгуль Тарханова. На торжественной церемонии награждения в рамках закрытия городского конкурса "Педагог года 2021" призеры получили дипломы победителей и денежный приз.

Осенью конкурс продолжился в номинациях "Лучший специалист культурно-досугового учреждения по организации мероприятий" и "Лучший библиотекарь". Участники прошли все испытания, и члены жюри выявили двух победителей.

Библиограф первой категории "Библиотеки №15 им. П.П. Ершова" Екатерина Третьякова одержала победу в номинации "Лучший библиотекарь". Специальный приз от членов жюри за творческий подход в реализации проекта "НеСлучайные встречи" получил культорганизатор МАУК "Центр татарской культуры" Ринат Гарифуллин.

Участники этих двух номинаций были торжественно награждены дипломами и денежными призами на Профессиональном форуме работников сферы культуры и искусства Тюмени.