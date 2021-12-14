В ОКБ-2 открыли кардиологическое отделение

В Тюменской областной клинической больнице №2 открылось отделение кардиологии. Одновременно специализированное лечение в нем смогут проходить 30 человек со стенокардией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, инфарктом миокарда и другими патологиями сердечно-сосудистой системы.

Новое подразделение клиники рассчитано, прежде всего, на оказание экстренной медпомощи, для этого в нем обустроены отдельные палаты интенсивной терапии для пациентов с тяжелыми формами сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время госпитализация будет осуществляться и в плановом порядке. Клиника оборудована всем необходимым для высокотехнологичного лечения, в том числе рентгенэндоваскулярного стентирования артерий, когда все манипуляции выполняются без разрезов, внутрисосудисто.

Директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова отметила, что кардиологических пациентов становится больше, увеличение коек в регионе позволит раньше выявлять угрожающие жизни состояния и своевременно направлять больного на лечение:

Кроме того, теперь нет необходимости в транспортировках пациентов, нуждающихся в дополнительной помощи. Больной, кроме проблем с сердцем, может иметь травмы либо острые сосудистые катастрофы головного мозга, и излишние перемещения между разными больницами могли сказываться на его и без того плохом самочувствии. Как показал тщательный анализ, ежегодно у нас около 80 таких пациентов. Теперь всю необходимую помощь они будут получать в ОКБ №2.

Главный врач ОКБ №2 Роман Паськов рассказал, что новое отделение уже практически на 100 % занято пациентами, что подчеркивает актуальность расширения спектра медицинской помощи. "Современная оснащённая больница, оказывающая экстренную неотложную медицинскую помощь, невозможна без кардиологического направления. Своевременное и полное содействие пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями – крайне важный аспект, который позволит спасать жизни", – уверен Паськов.

Отделение организовано при поддержке правительства Тюменской области как региональная часть национального проекта "Здравоохранение" и работает на благо жителей всего региона, пояснили в региональном депздраве.