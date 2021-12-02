Руслан Кухарук провел личный прием граждан в региональном отделении партии "Единая Россия"

Жители Тюмени и глава города Руслан Кухарук в ходе личного приема граждан в региональном отделении партии "Единая Россия" обсудили актуальные для развития городской среды вопросы. Об итогах общения с тюменцами глава муниципалитета рассказал в Instagram-аккаунте.

Председатель ТОС Владимир Асянов и жители 6-го микрорайона задали вопрос о создании ледовой площадки на улице Гнаровской, 8. Ледовая площадка будет залита уже этой зимой, а в следующем году на территории построят хоккейную коробку размером 45 х 26 м.

Житель микрорайона Комарова попросила установить павильон возле остановки МФЦ по улице Уездной. Управа Калининского округа выполнит эту работу на указанном участке, а также по другим улицам в этом районе.

Еще одна жительница Тюмени поинтересовалась. когда завершится строительство нового корпуса школы № 30 можно ли будет всех детей из старого корпуса школы перевести в новый. Глава ответил, что основные работы закончатся в этом году, проводятся процедуры по закупке оборудования - делается все возможное, чтобы ввести школу в эксплуатацию в начале 2022 года.

"Прием я проводил не только как глава города, но и как председатель городского отделения партии. Для нас важно, чтобы тюменцы принимали активное участие в формировании общественно значимых программ и их вопросы и предложения обязательно включались в городские проекты... Обращения жителей, которые поступают в различные структуры, а также депутатам аккумулируются и включаются в народную программу партии", - отметил в посте Руслан Кухарук.

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1 декабря "Единая Россия" отмечает 20-летию со дня создания партии. В честь этого юбилея с 1 по 10 декабря в Тюменской области, как и по всей стране, в общественных приемных Всероссийской политической партии "Единая Россия" в дистанционном режиме проходят приемы граждан. С расписанием приемов и участниками можно ознакомиться в официальной группе ТРО "Единой России".