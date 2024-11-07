Глава региона провел прием жителей по личным вопросам

На очередной прием по личным вопросам в губернатору Александру Моору обратились жители Уватского и Викуловского районов и города Ишима.

Жительница села Горнослинкино Уватского района Надежда Пузина получит помощь для ремонта дома. Такое поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам приема жителей региона по личным вопросам.

"Старший сын Надежды Пузиной участник специальной военной операции. Женщина одна воспитывает еще двух сыновей. Выделим необходимую, по ее мнению, сумму. Если этих средств окажется недостаточно, окажем дополнительную поддержку", – прокомментировал губернатор.

Наталья Оборнева из Ишима рассказала главе региона, что в районе улицы Сургутской требуется благоустройство территории. Александр Моор заверил, что новое общественное пространство здесь будет создано в следующем году по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Средства на это предусмотрены.

Обращение пенсионерки Татьяны Мулявиной касалось строительства дороги на улице Строительной в селе Доставалово Викуловского района. Глава региона сообщил, что устройство щебеночного покрытия, подъездов к домам и водоотводных канав запланировано на 2025 год.

В правительсве региона напомнили, что записаться на личный прием к губернатору может любой житель Тюменской области. Запись ведется в рабочие дни по адресу: город Тюмень, улица Володарского, 45, каб. 145. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы, необходимые для решения вопроса.

Дополнительную информацию о порядке записи на прием можно получить по телефонам: (3452) 42-70-56, (3452) 42-71-77, (3452) 42-70-57.