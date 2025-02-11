Моор рассмотрел обращения жителей Тюменской области на личном приеме

18:00 11 февраля 2025
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Губернатор Тюменской области Александр Моор провел прием жителей региона по личным вопросам, в том числе ответил на просьбы нескольких многодетных семей. 

По итогам приема в Уватском районе помогут семье Сазоновых, в которой мама одна воспитывает пять девочек. В частном доме, где они проживают, установят новый газовый котел.  

Наталья Юсубова из села Абатского интересовалась, когда полностью отремонтируют детсад, куда ходят ее дети. По словам губернатора, работы планируют завершить к концу 2026 года. 

Педагог допобразования Сергей Чистяков из Вагая узнал, что к 1 сентября у сельского спорткомплекса будет оборудована современная спортивная площадка.

Алексею Булаеву из Казанского района, сын которого служит в зоне СВО, будет оказана помощь в ремонте кровли дома.

Теги: Александр Моор , личный приём
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