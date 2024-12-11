Новый тюменский прокурор проведет личный прием в Тобольске, Увате и Ярково

Прокурор Тюменской области Александр Попов 12-13 декабря будет работать селах в Увате, Тобольск и Ярково. В рамках поездки запланирован личный прием граждан, сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре Увата желающие смогут пообщаться с прокурором 12 декабря с 13:30 до 14:30. В Тобольске встречи организуют 13 декабря с 9:00 до 10:00. С 15:00 до 16:00 пообщаться с прокурором смогут жители Ярково.

Телефоны для записи и уточнения информации:

Уват - 8-34561-2-80-96

Тобольск - 8-3456-24-19-72

Ярково - 8-34531-25-1-39.