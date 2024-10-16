Мэр Тюмени рассказал, с какими вопросами горожане приходят на личный прием

В администрации Тюмени прошел личный прием граждан, на нем обсуждались разные темы, в том числе связанные с воздействием хозяйственной деятельности на окружающую среду, а также наведением порядка в сфере обращения с зелёными насаждениями, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Я провёл личный приём граждан. Мы обсудили разные темы. ... Особенно подробно мы с Альбертом Кабировичем Фахрутдиновым остановились на вопросе постепенного обновления старого фонда зелёных насаждений, в частности тополей. Кроме того, в рамках личного приёма были подняты темы предоставления жилья по договору социального найма и расселения из аварийного дома, который подлежит сносу", - сообщил Афанасьев.

По итогам приёма ответственным лицам даны конкретные поручения, все заявители получат официальные ответы на свои обращения, подчеркнул глава города.