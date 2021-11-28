Тюмень вошла в топ-15 рейтинга "Город России"

18:47 28 ноября 2021
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Тюмень находится на 15 месте в конкурсе "Город России-2021". Ежегодное народное голосование продлится до 30 декабря включительно, а значит, у областной столицы еще есть шансы улучшить свои результаты.

Всего в списке 83 города. Сейчас в тройке лидеров Ставрополь, Курск, Севастополь.

Жители страны выбирают самый привлекательный, узнаваемый, символичный мегаполис с 2012 года. За это время Тюмень уже занимала первое место в голосовании 2021 года. Сейчас она собрала более 33 тысяч голосов и находится на 15 строке.

Для участия в онлайн-голосовании нужно перейти на официальный сайт конкурса город-россии.рф, выбрать "Тюмень", собрать картинку и подтвердить выбор. Смс-подтверждений, официальных регистраций для этого не требуется. С одного IP-адреса можно голосовать раз в день, пишет "Вслух.ру".

Теги: голосование , конкурс , рейтинг
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