Школьники Червишевской школы разрабатывают экскурсию

Ученики 4Б класса Червишевской школы приняли участие в программе развития социальной активности учащихся начальной школы "Орлята России" в рамках Российского движения школьников. Дети разработают экскурсии, параллельно знакомясь с историей родного края.

Как рассказала учитель истории Юлия Бормотина, в Тюменской области реализуется пилотный проект по внедрению внеучебной деятельности в школах. Он направлен на включение детей в позитивное преобразование социального мира и их самореализацию в обществе.

"Благодаря этому проекту мы знакомим детей с историей родного края. Они открывают для себя пласты историю, которую не знали", - отметила педагог.

Село Мичурино известно тем, что здесь находится дом купца-предпринимателя Алексея Федоровича Памфилова. Он жил в конце XIX начале XX века, открыл первую маслобойню в Сибири, построил церковь и училище для детей рабочих, которое было лучшее в Тюменском уезде. Уцелел единственный дом, который в будущем отреставрируют и организуют в нем пространство для детского творчества.

По словам Юлии Бормотиной, дети должны разделиться на микрогруппы, написать свою экскурсию и презентовать ее старшеклассникам, рассказать про местную достопримечательность, пишет ИА "Тюменская линия".