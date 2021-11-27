Тюменские специалисты по работе с "особыми" детьми прошли обучение

Очередной цикл семинаров "Родительский всеобуч", посвященных уходу за особенными детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, завершился в Детском психоневрологическом доме-интернате в Тюменском районе. Около 80 человек прослушали курс в онлайн-формате.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, слушателями стали специалисты, работающие с "особыми" детьми, их родные и близкие, а также волонтеры, которые помогают таким семьям.

"Благодаря доступности материала мы легко повторяли упражнения дома. Моя дочь, оказалось, очень любит пальчиковые игры, сопровождаемые веселыми песенками. Теперь это наше любимое занятие!", - поделилась Елена, мама 11-летнего ребенка с инвалидностью.

Занятия в рамках "Родительского всеобуча" проводили практикующие специалисты: эрготерапевт, сотрудник детского хосписа Ленинградской области Екатерина Карасева, врач-психотерапевт ООО "Семейный центр Веста" Анна Уразбахтина, ведущий психолог Регионального центра "Семья" Анна Шерстобитова, дефектолог, специалист центра "Крылья Надежды" Ирина Мошкина.

Студентка медколледжа, волонтер Дарья работает не только с детьми, но и со взрослыми людьми с тяжелыми множественными нарушениями развития. Она отметила, что раньше для нее была целая проблема, как заниматься с такими людьми: "Благодаря участию в "Родительском всеобуче" я почерпнула столько полезной информации, что хочется скорее начать действовать. Я составила для своей команды целую программу по организации досуга взрослых людей, имеющих множественные нарушения в развитии".